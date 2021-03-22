Ушел искать работу и не вернулся: в Уфе ищут 20-летнего парня

В январе Наиль уже уходил из дома под таким же предлогом. Тогда его не было три дня.

Под Уфой пропал 20-летний Наиль Нурисламов. Молодой человек ушел из дома 16 марта в девять утра и с тех пор не дает о себе знать. Как рассказала «КП-Уфа» его мама Альфинур, сын пошел искать работу.

- Он говорит, пойду устроюсь в шиномонтажку, автомойку – куда возьмут, в общем. Телефон у него разбитый, связи с ним нет. Сим-карту только в карман положил. Планировал в районе «Фирмы Мир» и «Семьи» что-то найти, - рассказала женщина.

В январе Наиль уже уходил из дома под таким же предлогом. Тогда его не было три дня.

Обеспокоенные родственники обратились в полицию и к волонтерам.

Приметы: рост 170 см, среднего телосложения, волосы светло-русые, глаза зеленые.

Был одет в черную куртку с капюшоном, черные трико, черные ботинки, черную шапку и перчатки.

Если вам известно о его местонахождении, просьба сообщить волонтерам по телефону 8 (800) 700 54 52.