В Стерлитамаке пропала молодая девушка с длинными рыжими волосами

Фото: соцсети

В Стерлитамаке родные и близкие 25-летней Екатерины Мешакиной не могут найти себе места от беспокойства: вчера вечером, никого не предупредив, девушка ушла из дома и с тех пор ее больше никто не видел. Родные Екатерины уже написали заявление в полицию и обратились за помощью к волонтерам поисково-спасательного отряда «Отклик».

Приметы: 170 см, худощавого телосложения, рыжие длинные волосы, карие глаза.

Была одета: серая вязаная шапка, белая дубленка, желтый джемпер, синие джинсы и белые кроссовки.

Если вам что—то известно о местонахождении молодой девушки, просьба немедленно сообщить в полицию или поисковикам по номеру 8(987)106-06-01.