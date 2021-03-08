В Башкирии фермер выстроил поздравление с 8 марта из лошадей

Фото: сркиншот видео

Фермер из Улу-Теляка Сагитзян Идиятуллин решил оригинально поздравить милых дам с Международным женским днем. Мужчина выстроил праздничную открытку из… лошадей! Мужчина согнал табун так, чтобы в итоге получилась надпись «8 марта».

Необычную «живую» открытку Сагитзян вместе с товарищами выстроил в чистом поле в Иглинском районе Башкирии. В итоге, то, что получилось друзья сняли на видео с высоты птичьего полета, используя квадрокоптер.

Видео фермер выложил у себя на страничке в Инстаграме.

- Долго искал открытку чтобы поздравить прекрасную половину человечества с праздником 8 марта. Ничего не понравилось. Как говорится хочешь сделать хорошо-сделай сам!!! Всех с праздником! – подписал видеоролик у себя на страничке Сагитзян Идиятуллин.

Напомним, что именно фермер из Улу-Теляка впервые обратил внимание общественности на медведя Тишку, содержавшегося в неволе в жутких условиях. Благодаря ему животное вызволили из клетки, где он медленно умирал от голода.