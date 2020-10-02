В Башкирии грибники нашли медведя, умирающего от голода в клетке

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В селе Новогеоргиевка Ишимбайского района Башкирии грибники случайно обнаружили клетку, в которой сидел истощенный медведь. Об этом 1 октября «ВКонтакте» сообщила группа помощи животным «Четыре лапы».

По словам местных жителей, это был один из двух медведей, которых раньше эксплуатировали в цирке. В последствии они оказались у людей, кормящих их батоном хлеба раз в два-три дня. Один зверь таким образом уже скончался от голода, второму предрекают такую же судьбу.

– Медведь-символ России, сидит в карцере и обречён на голодную смерть. Содержание животных в таких условиях – это жестокое обращение в чистом виде, статья 245 УК РФ, – сокрушаются зоозащитники.

Они призывали «спасти второго мишку, пока это возможно», придать истории максимальную огласку, чтобы правоохранительные органы приняли соответствующие меры.

В МВД Башкирии тем временем заявили о начале проверки по сообщению о жестоком обращении с животным.