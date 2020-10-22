В Башкирии готовят берлогу для медведя, который не впадал в зимнюю спячку 23 года

Фото: Хасан Идиятуллин

Не так давно «Комсомолка» писала о чудесном спасении медведя Тишки, которого нашли запертым в клетке и на грани голодной смерти грибники в Ишимбайском районе. Тогда медведя взял на попечение фермер из Иглинского района Хасан Идиятуллин, который до этого уже приютил у себя двух медведей – он обеспечил Тишке новый просторный вольер и начал откармливать. Как сообщает ИА «Башинформ», сейчас мишка ежедневно съедает до 80 килограммов яблок и пшенной каши, не считая меда, ягод и натуральных жиров, и уже поправился на 25 килограммов!

- Его аппетиту можно позавидовать. Медведи – они как дети. Поставь большую бочку меда, они туда нырнут. Они прожорливые. Поэтому мы Тишку кормим очень часто – до 14 раз в сутки, даже и в ночное время, — рассказал фермер журналистам.

А еще Тишка ни разу не впадал зимнюю спячку – так и мыкался все 23 года. Сейчас спасители обустраивают для него берлогу и активно откармливают – авось, природа возьмет свое, и до весны медведь все же будет спать.