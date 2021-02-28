Известны подробности о пролежавшем в квартире полгода трупе в Уфе

Следком Башкирии сообщил «КП-Уфа» подробности об обнаруженном трупе мужчины, который полгода пролежал в квартире. Вместе с телом умершего все это время, как было известно ранее, жил его брат.

В ведомстве сообщили, что труп нашли 27 февраля в доме на Кольцевой улице. Погибшему на момент смерти было 52 года. Предварительно известно, что на теле видимых повреждений не обнаружено. В настоящий момент проводится проверка.

— В настоящее время проведен осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы и другие свидетели, назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления причины смерти, – прокомментировали в СК.

Тело погибшего, передает «Life Shot», обнаружил его пасынок. Сообщается также, что 58-летний брат Алексей, который все это время находился с телом в квартире, психически не здоров. К примеру, портит чужие машины и льет на них помои.

– Он дверь не открывал никогда, говорил, ко мне не заходите. Пожил он и хватит. Запаха я не чувствовал. Дверь закрыта, я думал, что он может куда-нибудь уехал, – прокомментировал Алексей.

Мужчина также отметил, что любил своего брата и только вчера понял, что он умер.

Напомним, случай произошел в Уфе. Жители одной из многоэтажек на улице Кольцевой в Черниковке долго жаловались на ужасающую вонь, исходившую из одной квартиры. Как оказалось, там полгода лежало полуразложившееся тело мужчины, а его брат преспокойно жил с трупом все эти месяцы.