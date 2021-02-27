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Происшествия

«Говорил, что уехал на заработки»: уфимец полгода прожил в квартире с трупом своего брата

Сейчас пенсионер находится в отделении полиции, где дает показания
Яна БАЗЕКИНА
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Соседи долго жаловались на странный запах, не подозревая, что творится за дверью злополучной квартиры

Соседи долго жаловались на странный запах, не подозревая, что творится за дверью злополучной квартиры

Чудовищный инцидент произошел в Уфе. Жители одной из многоэтажек долго жаловались на ужасающую вонь, исходившую из одной квартиры. Как оказалось, там полгода лежало полуразложившееся тело мужчины, а его брат преспокойно жил с трупом все эти месяцы.

Как сообщает издание «360» со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах, тело умершего обнаружил его приятель, зашедший в гости. Зайдя в квартиру, мужчина онемел от ужаса и удивления. Полуразложившийся труп лежал лицом вниз, в квартире стоял тошнотворный запах. Брат покойного все это время жил в той же квартире, а на вопросы соседей отвечал, что родственник уехал на заработки, поэтому не появляется.

На место происшествия тут же приехали полицейские, которые увезли пенсионера в отделение для дачи показаний. По предварительным данным, мужчина страдает психическим расстройством.

В пресс-службе МВД по Башкирии оперативно прокомментировать инцидент не смогли. Как только мы узнаем подробности этой жуткой истории, то обязательно их опубликуем.

Напомним, что похожий случай произошел осенью 2019 в Кумертау. Там шестилетний ребенок несколько дней прожил рядом с телом своей матери, скончавшейся от сердечного приступа. Первыми тревогу забили обеспокоенные соседи: прибывшие по вызову полицейские взломали дверь. Ребенок был сильно истощен: его увезли в больницу, а после мальчика забрала к себе его тетя из Москвы.

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