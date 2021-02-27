«Говорил, что уехал на заработки»: уфимец полгода прожил в квартире с трупом своего брата

Соседи долго жаловались на странный запах, не подозревая, что творится за дверью злополучной квартиры

Чудовищный инцидент произошел в Уфе. Жители одной из многоэтажек долго жаловались на ужасающую вонь, исходившую из одной квартиры. Как оказалось, там полгода лежало полуразложившееся тело мужчины, а его брат преспокойно жил с трупом все эти месяцы.

Как сообщает издание «360» со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах, тело умершего обнаружил его приятель, зашедший в гости. Зайдя в квартиру, мужчина онемел от ужаса и удивления. Полуразложившийся труп лежал лицом вниз, в квартире стоял тошнотворный запах. Брат покойного все это время жил в той же квартире, а на вопросы соседей отвечал, что родственник уехал на заработки, поэтому не появляется.

На место происшествия тут же приехали полицейские, которые увезли пенсионера в отделение для дачи показаний. По предварительным данным, мужчина страдает психическим расстройством.

В пресс-службе МВД по Башкирии оперативно прокомментировать инцидент не смогли. Как только мы узнаем подробности этой жуткой истории, то обязательно их опубликуем.

Напомним, что похожий случай произошел осенью 2019 в Кумертау. Там шестилетний ребенок несколько дней прожил рядом с телом своей матери, скончавшейся от сердечного приступа. Первыми тревогу забили обеспокоенные соседи: прибывшие по вызову полицейские взломали дверь. Ребенок был сильно истощен: его увезли в больницу, а после мальчика забрала к себе его тетя из Москвы.