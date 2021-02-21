Выступление Дениса Майданова в честь 23 февраля перенесут из-за морозов

Фото с сайта администрации Уфы

Городская администрация опубликовала сообщение, что в Уфе из-за сильных морозов принято решение перенести праздничные, посвященные 23-му февраля концерты. Выступления в формате open-air были запланированы на грядущие выходные на площади перед Русдрамтеатром.

– В связи с резким похолоданием и сильными морозами принято решение о переносе концертов в формате open air, которые были запланированы на предстоящие выходные. Большие праздничные концерты на площади перед Государственным академическим русским драматическим театром Республики Башкортостан и на площади перед Дворцом культуры «Моторостроитель», – отмечается в сообщении.

Планировалось, что перед горожанами должны были выступить: Рамиль Бадамшин, Геннадий Родионов, группа «Аргымак», Zainetdin show Neo Vision, YALFY, RAHIMOV, Ильдар Абдуллин, Алиса Жумагалиева. Хедлайнером концерта станет Заслуженный артист России Денис Майданов.

В мэрии заверили, что концерт состоится 27 марта.