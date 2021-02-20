Мэрия Уфы анонсировала два концерта ко Дню защитников Отечества

фото: мэрия Уфы

В Уфе 22 и 23 февраля состоятся два концерта, посвященные Дню защитников Отечества. Оба мероприятия пройдут на открытом воздухе, сообщила городская администрация.

22 февраля большой праздничный концерт запланирован на площади перед Государственным академическим русским драматическим театром. Начало – в 13:00. Перед горожанами выступят популярные артисты и коллективы: Рамиль Бадамшин, Геннадий Родионов, группа «Аргымак», Zainetdin show Neo Vision, YALFY, RAHIMOV, Ильдар Абдуллин, Алиса Жумагалиева. Хедлайнером концерта станет Заслуженный артист России Денис Майданов.

23 февраля в 13:00 концерт начнется на площади перед Дворцом культуры «Моторостроитель». Помимо уже упомянутых выше Рамиля Бадамшина и Zainetdin show Neo Vision, на сцене выступят Александр Лынник, а также группы «АНТ», «Премьер» и «Караван-Сарай».