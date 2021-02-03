Глава ГИБДД Башкирии обратился к водителям с предупреждением

Руководитель региональной госавтоинспекции Динар Гильмутдинов предупредил жителей Башкирии об ухудшении погоды 4 февраля и попросил проявить осторожность. Он также заверил, что инспекторы ведомства будут помогать участникам движения.

– Следует проявить осторожность и предусмотрительность при выборе скорости движения, обратить внимание на состояние шин, тормозной системы и внешних световых приборов автомобиля, – написал он.

«КП-Уфа» ранее передавала со ссылкой на МЧС Башкирии об ожидаемом ухудшении погоды. Спасатели сообщили о тумане и гололеде.