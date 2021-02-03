Гололед и туман: МЧС Башкирии предупредило об ухудшении погоды

Спасатели обещают в республике сильный туман Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Завтра, 4 февраля, в отдельных районах Башкирии ожидаются гололед и туман. На отдельных участках автодорог видимость ухудшится до 500 метров и менее. Об этом предупредили в региональном МЧС. Спасатели призвали жителей быть особенно бдительными за рулем авто.

По данным Башгидромета, грядущей ночью местами по республике пройдет небольшой снег, с восходом солнца он станет мокрым. Слабый ветер время от времени будет усиливаться до умеренного. Температура воздуха на севере региона может достигнуть -10,-15°, в южной половине -4,-9°; днем +3,-2°.