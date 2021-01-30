Глава Башкирии сказал, что отчислений из вузов за участие в митингах не будет

Скриншот с видеосюжета

Глава Башкирии прокомментировал инициативу депутата Госсобрания-Курултая Башкирии Владимира Нагорного. Радий Хабиров заявил, что отрицательно относится к инициативе, назвав ее «вредной», более того, он подчеркнул, что этого законопроекта «не будет».

- Эта инициатива не просто бессмысленная, она вредная. Не нужно этого делать, мы живем не в пещерном веке. Категорически недопустимо увязывать мысли людей, их идеи с какими-то наказаниями. Этого не будет, – заявил он.

Руководитель региона также назвал такой метод решения вопроса «примитивным и пещерным», отметив, что «гораздо умнее и сложнее объяснить ему, что нужно и чего нельзя делать.

– У нас очень понимающие и умные студенты. И школьники тоже – взрослые, серьёзные ребята. Поэтому моя позиция здесь однозначна, – заключил он.

В башкирском парламенте прозвучало предложение отчислять из колледжей и вузов студентов, которых привлекли к ответственности за участие в организации митингов. Инициатором выступил Владимир Нагорный.

Депутат объяснял, что «речь идет только о студентах», и проект не касается учащихся школ законопроект. Под отчисление, согласно документу, могут попасть те студенты, которых уже привлекли к ответственности через суд.