Депутат башкирского парламента предложил отчислять студентов из колледжей и вузов за участие в митингах

Студенты Башкирии могут поплатиться местом в вузе за участие в митингах Фото: Алексей БУЛАТОВ

В башкирском парламенте прозвучало предложение отчислять из колледжей и вузов студентов, которых привлекли к ответственности за участие в организации митингов. Об этом на своей странице в инстаграме сообщил один из инициаторов законопроекта Владимир Нагорный.

– Много шума вызвал подготовленный законопроект о возможности исключения из средних и высших учебных заведений, а также и неприятии в них абитуриентов, которые были привлечены в соответствии с действующим законодательством к административной ответственности за нарушение установленного порядка организации митингов, демонстраций, – написал депутат.

Нагорный подчеркнул, что «речь идет только о студентах» (и, по всей видимости, абитуриентах) – учащихся школ законопроект не затрагивает. Под отчисление, согласно тексту законопроекта, могут попасть граждане, которых уже привлекли к ответственности через суд.

Сейчас, добавил член башкирского парламента, прорабатывается правовая сторона вопроса и обоснование его необходимости.