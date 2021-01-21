Собирали по кусочкам: школьницу, потерявшую в жуткой аварии сестру, авиацией доставили в Уфу

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13-летнюю Дарью Т., которая вместе с сестрой и мамой разбилась в жуткой аварии с двумя микроавтобусами на трассе в Салаватском районе, санавиацией перевезли в Уфу для дальнейшего лечения. Состояние девочки, которую врачи буквально собирали по кусочкам на операционном столе, и которая несколько дней пробыла в медикаментозной коме, наконец, стабилизировалось, и ее смогли перевести в уфимскую больницу, где ей будет обеспечен полноценный уход на современном медоборудовании. Как сообщает издание «На земле Салавата», девочку перевезли на вертолете в Уфу, ее жизни уже ничего не угрожает.

Напомним, жуткая авария произошла днем 10 января неподалеку от села Татарский Малояз, где столкнулись два пассажирских микроавтобуса. На месте аварии погибли два ребенка, а сестры 13-летняя Дарья и 17-летняя Анастасия Т. из Чишмов получили серьезные травмы и были доставлены в реанимацию Малоязовской больницы. Девочек прооперировали, но у старшей оказались раздроблены шейные позвонки, она впала в кому и скончалась на следующий день не приходя в сознание.