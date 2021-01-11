Вчера в Салаватском районе Башкирии произошло серьезное ДТП с аварии с участием двух пассажирских микроавтобусов. В результате аварии погибли 13-летняя девочка и 6-летний мальчик, еще 11 пассажиров с различными ушибами и переломами были доставлены в ближайшую больницу. Больше всего досталась двум сестрам-подросткам, которые на этом автобусе ехали вместе с мамой домой в поселок Чишмы. Женщина также получила травму глаза и была госпитализирована, а вот на 17-летнюю Анастасию и 13-летнюю Дарью Т. пришелся основной удар. Переломы шеи, множественные открытые переломы ключиц и ребер, сотрясение головного мозга, ушибы и гематомы – в критическом состоянии девочек поместили в реанимацию Малоязовской больницы и прооперировали.- Младшей сделали операцию, но будут в искусственную кому вводить. А старшую собирают на операционном столе, она в настоящей коме, вся на проволоке. Состояние тяжелое, они пока не транспортабельные. Нам остается только ждать, - рассказал в беседе с «КП-Уфа» отец пострадавших девочек.Как рассказал мужчина, в девочки вместе с мамой гостили на каникулах в гостях у бабушки, и в тот роковой день возвращались домой. Старшей дочери через пару недель должно исполниться 18 лет, девочка учится в 11 классе, младшая дочь тоже школьница, но в ближайшее время пока о учебе придется забыть. Впереди долгая и тяжелая реабилитация.«ПОСТАРАЙТЕСЬ СПАСТИ ДЕВОЧЕК»Ситуация с аварией не оставила равнодушным и главу Башкирии Радия Хабирова, который поручил спасти сестер.- Все необходимые меры приняты. Санавиацией в Месягутово выезжала бригада хирургов, нейрохирургов, травматологов из РДКБ, проведены необходимые оперативные вмешательства. На утро состояние девочек остается стабильно тяжелым, пока они нетранспортабельные, -уточнили в региональном Минздараве.- Постарайтесь спасти девочек. Если нужно вывозить в Москву, заказывайте спецборт и вывозите, - добавил Радий Хабиров.АВТОБУС ВЫНЕСЛО НА ВСТРЕЧНУЮ ПОЛОСУНапомним, что авария произошла около двух часов дня в минувшее воскресенье неподалеку от села Татарский Малояз, где на трассе из-за снегопада столкнулись два пассажирских микроавтобуса «Форд Транзит». В Госкомтрансе Башкирии уточнили, что оба автобуса принадлежат одной компании-перевозчику, но были не маршрутными, а заказными, а также имели все необходимые лицензии на междугородние пассажирские перевозки.- Перед одним автобусом тормознул легковой автомобиль, он тоже тормознул, и его вынесло на встречную полосу, где и произошло столкновение со вторым микроавтобусом, - рассказал заместитель главы ведомства.Сейчас по факту аварии следователи и МВД Башкирии возбудили уголовные дела по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Правоохранители уже осмотрели место аварии, оценили состояние дорожного полотна, опросили пострадавших и очевидцев аварии, а также назначили комплекс необходимых экспертиз. Также особое внимание сыщиков направлено на самого перевозчика – соблюдались ли при междугородних перевозках правила безопасности пассажиров.