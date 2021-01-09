В Башкирии нашли мертвым 19-летнего Артура Садыкова, который пропал без вести 18 декабря. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «Отклик». Где и при каких обстоятельствах было обнаружено тело молодого человека, не уточняется. Информацию о смерти парня «КП-Уфа» подтвердила его родственница. Она воздержалась от каких-либо комментариев, сославшись на тяжелое эмоциональное состояние.Напомним, 18 декабря Садыков вышел из квартиры в городе Ишимбае, которую снимал вместе с одногруппниками по колледжу, и перестал выходить на связь с семьей и друзьями. Дома он оставил телефон и документы. Пропажей Артура сразу же заинтересовались правоохранительные органы. Они изъяли записи с камер видеонаблюдения. Сообщалось также о возбуждении уголовного дела. До последних дней пропавшего искали близкие и волонтеры.Последний раз живым Артура Садыкова видели на рейсовом автобусе, который ехал из Стерлитамака в село Красноусольский, где погибший жил до переезда в Ишимбай.