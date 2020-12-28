В Башкирии продолжаются поиски 19-летнего Артура Садыкова. Парня уже десятый день ищут полицейские и волонтеры. Студент колледжа проживал и учился в городе Ишимбае. Он снимал квартиру на улице Гагарина вместе с однокурсниками.18 декабря молодой человек перестал выходить на связь с близкими. Телефон перед исчезновением он оставил дома. Сотрудники правоохранительных органов смогли вычислить, куда Артур направился после того как вышел из дома в последний раз.– Мужчина ушел из дома и на рейсовом автобусе доехал до города Стерлитамака, после чего пересел на рейсовый автобус до села Красноусольское, однако до настоящего времени он домой так и не вернулся, – сообщили в МВД.Остановка в Красноусольском не был случайной. Садыков до переезда в Ишимбай жил в этом селе, там же находится и большинство его родных.Приметы пропавшего: на вид: на вид 18 лет, рост 175 см, худощавого телосложения, волосы темные, глаза карие.Был одет: вязанная темно-оранжевая шапка, ярко-желтая куртка с верху до середины, черный низ, серая кофта с капюшоном, темно-синие брюки, зимние черные кроссовки.Если вы обладаете какой-либо информацией о местонахождении Артура Садыкова, обратитесь в ближайшее отделение полиции или по телефонам: 02 (102 - с мобильного) или 8 (347) 279-39-02.