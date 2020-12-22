«Хотел встретить Новый год в съемной квартире»: в Башкирии расследуют исчезновение 19-летнего парня

Артур вышел из дома, оставив телефон. С тех пор вестей о нем нет.

В Башкирии продолжаются поиски 19-летнего Артура Садыкова из Ишимбая, который загадочно пропал 18 декабря.

«КП-Уфа» пообщалась с тетей парня Рузанной, которая рассказала подробности исчезновения.

- Артур – единственный ребенок в семье. Никогда не пил, не курил, раньше не пропадал. Он у нас весь положительный. Мама очень переживает, места себе не находит. Правоохранители изъяли записи с камер видеонаблюдения, пообщались со знакомыми. Надеемся на лучшее, - сообщила Рузанна.

Со слов женщины, сам Артур из Красноусольска, но последнее время жил в Ишимбмае, учился в колледже.

- Он снимал квартиру с другими ребятами, хотел в этой же квартире встретить Новый год, уже позвал туда своих друзей, - отметила тетя.

Напомним, что Артур вышел из дома, оставив телефон. С тех пор вестей о нем нет.

Приметы Артура: рост – 173 см, худощавый, волосы темные короткие, карие глаза. Был одет в вязаную темно-оранжевую шапку, черно-желтый пуховик, синие брюки и кроссовки темного цвета.

Всех, кто знает о местоположении Артура Садыкова, просьба сообщить по номерам: 89871060601 («Отклик»), 02 (полиция) или 8(347)947-00-02 (отдел МВД по Ишимбайскому району).