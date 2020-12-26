Отца из Уфы и двоих его детей, которых он увез на машине после ссоры с женой, обнаружили мертвыми. Об этом «КП-Уфа» сообщил собственный источник в правоохранительных органах.Автомобиль ВАЗ-2115, на котором передвигался мужчина, был найден полицейскими в поле на территории Давлекановского района Башкирии. В салоне находились бездыханные тела детей: годовалой девочки и ее 6-летнего брата. Предварительно, они были отравлены. Труп их отца без признаков жизни обнаружили там же.Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.– Поиски завершены. Подробности будут позже, - прокомментировали \\"КП-Уфа\\" в пресс-службе МВД Башкирии.Напомним, сегодня, 26 декабря, жительница Уфы обратилась в полицию. Она заявила, что ее муж после ссоры на почве ревности увез их общих детей в неизвестном направлении. Позже вазовскую легковушку зафиксируют как минимум две дорожные камеры – на пути к уфимскому аэропорту, а также в Давлекановском районе, где впоследствии и были обнаружены тела.