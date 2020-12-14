Курултай Башкирии сохранит запрет на продажу алкоголя в новогодние праздники

На территории Башкирии спиртное нельзя продавать 3 января Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Башкирии сохранят запрет на продажу алкоголя в новогодние праздники 2021.

Как известно, новогодние праздники в Башкирии в 2021 году продлятся с 1 января до 10 января включительно. На фоне строгих ограничений из-за распространения коронавируса в республике отменяются практически все массовые мероприятия в закрытых помещениях, но в новогоднюю ночь рестораны будут работать круглосуточно. Об этом недавно заявил глава региона Радий Хабиров.

При этом на оперативном совещании в правительстве 14 декабря, где обсуждался вопрос подготовки к длинным январским выходным, так и не вспомнили об ограничениях по продаже спиртного. Напомним, в прошлом году Курултай Башкирии принял закон, по которому алкоголь на территории республики нельзя купить 3 января, а с 4 по 6 января, продажа спиртного разрешается только с 10 утра до 14 дня.

В пресс-службе Госсобрания-Курултая «КП-Уфа» подтвердили, что республиканский закон, ограничивающий продажу алкоголя в новогодние праздники, продолжает действовать и никаких инициатив по его изменению никто не выдвигал.