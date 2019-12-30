Официально: в Башкирии вступил в силу закон, ограничивающий продажу алкоголя в новогодние праздники

СЕГОДНЯ 10:35 2019-12-30T10:50:42+03:00

Глава республиканского парламента объяснил, с чем именно связана новая мера

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Сегодня, 30 декабря, в Башкирии официально вступил в силу закон, ограничивающий продажу алкоголя в новогодние праздники. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского парламента.

Напомним, по новому закону 3 января в магазинах невозможно будет купить алкоголь. Последующие три дня, с 4 по 6 января, продажа спиртного разрешается только с 10 утра до 14 дня. По словам спикера Госсобрания Константина Толкачева, новая мера была введена, «исходя из криминальной и медицинской статистики».

– Мы обратили внимание, что пик отравлений алкоголем приходится на 3 января. И тут дело не столько в суррогатной продукции, как может показаться на первый взгляд, сколько в чрезмерном употреблении, – пояснил Толкачев.

Он также отметил, что в данные за последующие дни демонстрируют рост числа алкогольных психозов, суицидов и самоубийств.

ИСТОЧНИК KP.RU