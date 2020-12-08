Хабиров объяснил, почему разрешил ресторанам круглосуточно работать в новогоднюю ночь

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Власти Башкирии разрешили ресторанам работать круглосуточно в новогоднюю ночь, чтобы не «убить» их бизнес. Об этом на международном форуме сообщил глава республики Радий Хабиров.

– Мы разрешили ресторанам проводить в них Новый год не из-за того, что людям негде отмечать праздник, – вполне могут и дома. Принимали решение исходя из того, что если на новогодние каникулы жестко закроем рестораны, то этот вид бизнеса мы практически убиваем. Потому что это большой доход, на основе которого они решают свои проблемы, – цитирует РИА Новости Хабирова.

Он добавил, что ждет от бизнеса ответственного отношения к антиковидным требованиям и ограничениям.

Напомним, башкирский оперштаб разрешил общепитам круглосуточно работать в негодную ночь на прошлой неделе. В дни каникул бары, рестораны и кафе смогут принимать посетителей с 6 утра до 2 ночи. При этом чиновникам Радий Хабиров строго-настрого запретил устраивать корпоративы.