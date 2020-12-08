Установлена причина пожара, в котором погибла молодая семья с двумя детьми из Башкирии

Азизовы жили в браке восемь лет

Предварительной причиной пожара в Бижбулякском районе Башкирии, унесшего жизни молодой семьи с двумя детьми, стало неосторожное обращение с огнем при курении. Об этом «КП-Уфа» сообщил собственный источник в правоохранительных органах. Собеседник добавил, что спасатели обнаружили обгоревшие тела жильцов дома – 27-летней супружеской пары Азизовых и их детей семи и четырех лет – во время тушения пожара и разбора завалов.

Напомним, огонь в двухквартирном жилом доме в деревне Малый Менеуз вспыхнул в два часа ночи 8 декабря. Пожар был полностью ликвидирован в 2:31. Односельчане в беседе с «КП-Уфа» рассказали, что Эдвард и Регина Азизовы, прожившие в браке восемь лет, были ответственными родителями. Следственный комитет тем временем возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.