В Башкирии в пожаре погибла молодая семья с двумя детьми

фото: МЧС РБ

В Бижбулякском районе Башкирии минувшей ночью, 8 декабря, в пожаре в жилом доме погибла молодая семья – мужчина и женщина 27 лет и их маленькие дети. Об этом сообщило региональное МЧС.

Аварийная служба получила тревожный вызов о пожаре в двухквартирном кирпичном доме на улице Шоссейное села Малый Менеуз в 2:06. К приезду спасателей огонь горел под кровлей жилого здания по всей его площади. Пожар тушили 5 единиц техники и 16 человек. Его удалось локализовать в 2:28, а полностью ликвидировать – в 2:31.

фото: МЧС РБ

Во время тушения пожарные обнаружили четверых погибших – 27-летних мужчину и женщину, а также двоих их детей семи и четырех лет.

Сейчас в причинах и обстоятельствах пожара разбирается следственно-оперативная группа, эксперты пожарной лаборатории и дознаватель МЧС. На месте происшествия находится исполняющий обязанности начальника экстренного ведомства Эдуард Идрисов.

В Башкирии это не единственный пожар с массовой гибелью людей за минувшую ночь. В селе Ишмурзино из-за возгорания жилого бревенчатого дома погибли три человека – 35- и 31-летние мужчины и 56-летняя женщина.