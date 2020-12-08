«Любили детей и друг друга»: подробности страшного пожара, погубившего молодую семью из Башкирии

Регина очень любила своих детей

В ночь на 8 декабря в селе Малый Менеуз Бижбулякского района Башкирии произошла страшная трагедия. Пожар в жилом доме унес жизни четырех человек. В огне погибла целая семья – 27-летние супруги, 7-летняя дочь и 4-летний сын.

Как рассказали в пресс-службе МЧС Башкирии, сообщение о горении жилого дома диспетчеру поступило в два часа ночи. Пожарные тут же оперативно прибыли на место происшествия и обнаружили, что по улице Шоссейной полностью горит кирпичный двухквартирный дом.

На тушение спасатели дали два ствола, и через полчаса огонь был локализован. В тушении дома участвовали 16 человек и пять единиц техники.

Уже во время разбора завалов пожарные нашли тела четырех человек. Их личности установили сразу – погибшими оказались супруги Азизовы Эдвард и Регина.

«ХОРОШИЕ ЛЮДИ, ЛЮБИЛИ ДЕТЕЙ И ДРУГ ДРУГА»

«КП-Уфа» поговорила с местной жительницей, которая знакома с погибшими. Женщина охарактеризовала семью как благополучную, работали, растили детей.

- Сколько не встретишь Регину на улице, всегда улыбается, здоровается издалека, - рассказывает Залия Д. – Очень жаль их. Молодые, красивые, муж работящий был. Детей очень любили, все для них делали. Они у нас недавно жили, несколько лет.

Сама Регина родом из Приютово Белебеевского района. Поженились они с Эдвардом восемь лет назад, родился первенец – дочка, затем уже сыночек.

Супруги были женаты 8 лет

Точная причина пожара еще не установлена, но, по словам местных жителей, в доме замкнула проводка. Семья в это время спала и попросту угорела.

Сейчас причины пожара и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Работают следственно-оперативная группа, эксперты испытательной пожарной лаборатории и дознаватель МЧС России.

В Бижбулякском районе тем временем прошло внеочередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Пожарный оповещатель у Азизовых был, вероятно, прибор не сработал. Накануне благодаря ему в деревне Абзелилово выжила мать с четырьмя детьми. Женщина была дома, как вдруг услышала звуки устройства. После этого она с несовершеннолетними покинула жилище.

ОФИЦИАЛЬНО

По факту смертельного пожара следователи возбудили уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Стражи порядка провели осмотр места происшествия и начали изучать найденные улики, дабы узнать, из-за чего на самом деле произошел смертельный пожар. Также допрошены очевидцы.

По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.