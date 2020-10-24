Акции БСК должны перейти в федеральную собственность - Хабиров

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Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что «Башкирская содовая компания» должна перейти в собственность Российской Федерации. Об этом он сказал 24 октября во время визита на производственные объекты БСК.

– Будем поддерживать исковые заявления Генеральной прокуратуры [о незаконности приватизации акций компании]. Мы считаем, что акции «БСК» должны перейти в собственность Российской Федерации, – подчеркнул руководитель региона.

Он заверил, что «интересы республики в части дальнейшего управления компании […] только упрочатся», поскольку региональный пакет акций будет «существенный». Хабиров пообещал предприятию «стабильное будущее».

Напомним, 31 августа глава Башкирии заявлял, что «требует возврата акций в собственность республики», которой в результате их размытия был нанесен ущерб в 34 млрд рублей.