Мама Ульфата Мустафина выразила слова благодарности за поддержку

Фото администрации Уфы

Мама ушедшего из жизни Ульфата Мустафина Миляуша Мухаматшариповна выразила благодарность тем, кто поддержал семью и родные в сложные дни, передает администрация башкирской столицы.

– Для нас это большая утрата. Спасибо всем, кто поддержал нашу семью и оказал помощь в организации похорон моего сына. <....> Пусть Аллах хранит вас и ваши семьи. Берегите себя и своих близких, – опубликовано на сайте мэрии.

Она также отметила, что надеется на то, что проекты, начатые сыном, будут реализованы и завершены до конца.

Напомним, что печальную для всех весть сообщили 29 октября. В пресс-службе главы Башкирии подтвердили информацию о том, что мэр башкирской столицы скончался от тяжелых последствий COVID-19. Прощальная церемония состоялась в Уфе.