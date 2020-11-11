«Меня скорее уволят»: врач уфимского ковид-госпиталя раскритиковал Минздрав

фото: инстаграм // Глеб Глебов

Глеб Глебов, врач ковид-госпиталя в селе Зубово под Уфой, раскритиковал министерство здравоохранения Башкирии. Медик отметил, что его могут уволить за активную жизненную позицию.

Специалист сравнил устаревшую систему здравоохранения республики со старой лодкой, которая «разбилась об айсберг ковида». По словам Глебова, в регионе больных выписывают раньше времени и предоставляют плохие условия при госпитализации. Ведомство, утверждает доктор, также не идет навстречу инициативным врачам: «недавно я предложил 5 пунктов, как можно быстрее завершить пандемию, обошёл все кабинеты, но воз и ныне там».

– Неужели думают, что все мы настолько глупы... (зря злимся на скорую), подарите уже калькулятор Забелину, смертность обогнала рождаемость, – пишет медик. – Не терапевты виноваты, что назначают антибиотики и прочие лекарства, которые не помогают при COVID-19, просто с ними не работает Минздрав, не обучает.

Глебов подчеркнул, что с уважением относится к правительству Башкирии, и его обращение направлено именно к руководству Минздрава республики. Он призвал «услышать людей и специалистов» и предложил сесть за круглый стол и обсудить проблемы.

– Дело совсем не в ковиде, его мы победим, но как потом жить с этим, как людям в глаза смотреть? – заключил Глебов.

Глеб Глебов дал "КП-Уфа" большое интервью. Почитать его можно здесь.