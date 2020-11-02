Уфимский врач предложил методы эффективной борьбы с COVID-19

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Уфимский врач-инфекционист Глеб Глебов, работающий в ковид-госпитале в Зубово, поделился своими мыслями о том, как быстрее победить COVID-19. Специалист отметил, что проблема «не в медицинском персонале», и представил властям алгоритм действий из пяти пунктов.

По мнению Глебова, необходимо:

– организовать еженедельное онлайн обучение по схемам лечения коронавируса;

– установить в каждом районе мобильные пункту по взятию мазков и начать бесплатный забор крови на антитела;

– бесплатно выдавать лекарства заболевшим коронавирусом при амбулаторном лечении;

– бесплатно проводить компьютерную томографию на базах частных клиник, компенсируя им затраты из программы государственных гарантий обязательного медицинского страхования;

– создать онлайн-консультационный центр, «куда люди могли бы скидывать анализы и получать компетентную консультацию при легком течении заболевания».

Глебов убежден, что «только так мы сможем быстрее победить пандемию».