На УМПО коронавирусом заразились почти 700 сотрудников

23 сотрудника УМПО с коронавирусом были госпитализированы Фото: Алексей БУЛАТОВ

С начала пандемии коронавирусом заразились 684 сотрудников Уфимского моторостроительного производственного объединения. Об этом сообщила mkset.ru со ссылкой на начальника управления корпоративных коммуникаций предприятия Ольгу Копцеву.

661 работников УМПО прошли или проходят амбулаторное лечение, 23 были госпитализированы. 616 человек перешли на удаленный режим работы. Речь идет о сотрудниках с хроническими заболеваниями, пожилых, беременных, а также тех, чья работа не связана непосредственно с производственным процессом.

Соблюдение санитарных норм и термометрию на предприятии обеспечивают 147 антиковидных инспекторов.

Напомним, в июле 2020 года число заразившихся COVID-19 сотрудников УМПО составило 182 человека, а в сентябре уже 454.