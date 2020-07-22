Число заразившихся коронавирусом сотрудников УМПО перевалило за 180 человек

22 Июль 2020 2020-07-22T09:14:16+03:00

Две недели назад количество подтвержденных случаев у работников предприятия было в два раза меньше

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У 182 сотрудников Уфимского моторостроительного производственного объединения с начала пандемии была подтверждена коронавирусная инфекция. Об этом со ссылкой на представителя Минпромэнерго Башкирии Полину Гомзину сообщает издание UfacityNews.ru.

Данные были представлены в период с 23 марта по 21 июля. COVID-19 за это время нашли у 182 сотрудников, 60 из них выздоровели и вернулись к работе. Дома лечится 110 человек – у них болезнь протекает в легкой форме. Еще 12 работников лежат в медицинских учреждениях.

Отметим, что две недели назад число инфицированных сотрудников предприятия было в два раза меньше. По состоянию на 8 июля 77 зараженных, из которых 44 выздоровели и 33 активно болели.

ИСТОЧНИК KP.RU