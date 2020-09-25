На УМПО зафиксировано более 450 случаев коронавируса

В больнице с коронавирусом лежат 19 сотрудников предприятия Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На Уфимском моторостроительном производственном объединении с 23 марта было зафиксировано 454 случая коронавирусной инфекции. Об этом изданию ufa1.ru рассказал начальник управления корпоративных коммуникаций предприятия Ольга Копцева.

Из 454 сотрудников УМПО 299 уже переболели COVID-19. 155 работников все еще являются носителями инфекции: 136 лечатся дома, а 19 лежат в больнице.

Напомним, в июле сообщалось, что ковид был обнаружен у 182 человек, работающих на предприятии. В связи с этим Роспотребнадзор проводил эпидрасследование.

По состоянию на 25 сентября в Башкирии 8592 человек заразились коронавирусом. Активно болеют 552 жителя.