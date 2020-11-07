Скандальную общественницу из Башкирии задержали за призывы к экстремизму

Сейчас Саитова помещена в изолятор временного содержания

Скандально известная общественница из Башкирии Рамиля Саитова задержана. По данным "Башинформа", ей могут предъявить обвинение по статье 280 "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности", а также по статье 282 "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства". По словам зампредседателя Общественной палаты Башкирии Олега Галина, Саитова помещена в изолятор временного содержания.

Напомним, что активистка неоднократно делала спорные заявления в социальных сетях. Так, в июле широкий общественный резонанс вызвал ролик, в котором Саитова пристает к молодым девушкам, выяснив, что они представители одной из кавказских национальностей. Видео возмутило пользователей, они обвинили общественницу в разжигании межнациональной розни. Тогда ее поместили под арест на 10 суток.

Кроме того, Саитова "прославилась" своим странным поведением во время одного из визитов следователей. Женщина встретила представителя силового ведомства без одежды и снимала всю беседу на видео. Ролик она позже выложила в социальные сети.