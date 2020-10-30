Каникулы в Башкирии продлят не во всех школах

Министерство образования Башкирии пояснило, в каких школах намерены продлить каникулы до 9 ноября. Как выяснилось, решение коснулось не всех общеобразовательных заведений, передает ИА «Башинформ».

В ведомстве пояснили, что каникулы будут продлены только в тех учреждениях, где обучаются по четвертям. В школах с триместровой системой обучения каникулы были раньше и уже закончились.

По данным министерства, в настоящее время с такой системой обучения в республике получают образование 32 тысячи школьников в 74 школах региона. В таких школах учеба разделена на шесть периодом с недельными каникулами между ними. Очередные каникулы в школах, которые учатся по триместрам, — с 16 по 22 ноября.

Напомним, сегодня, 30 октября, стало известно, что в Башкирии школьные каникулы продлены до 9 ноября в связи с коронавирусом.