В Башкирии школьные каникулы продлили до 9 ноября

Всего школьники отдохнут три недели Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Башкирии школьные каникулы продлены до 9 ноября в связи с коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона.

– Надеюсь, мы разорвём инкубационный период, и наши дети смогут нормально ходить в школу, – сказал руководитель региона Радий Хабиров.

В администрации главы пояснили, что данное решение было принято 30 октября на заседании оперативного штаба по недопущению распространения COVID-19. С этой инициативой выступили сразу несколько ведомств – Минздрав, Минобрнауки и Роспотребнадзор.

Напомним, осенние каникулы у школьников в этом году начались на неделю раньше - 19 октября вместо 26. Вернуться к учебе они должны были 5 ноября. В связи с принятым сегодня решением всего учащиеся отдохнут три недели.