В Башкирии ректор БГМУ дал прогноз о третьей волне коронавируса

Ректор Башкирского государственного медицинского университета, профессор Валентин Павлов озвучил, когда, по его мнению, в республику придет «третья волна» коронавируса.

«Самая тяжёлая вспышка идёт сейчас. Следующая волна начнётся ближе к маю. В апреле-мае. И она будет уже пологой, потом снова пологой», – сообщил ректор.

Павлов считает, что сейчас для жителей республики самое главное – это пережить зиму, а дальше ситуация уже будет легче.

«КП-Уфа» писала, как Валентин Павлов заявил, что от коронавируса умирают люди, ведущие нездоровый образ жизни. Он заявил, что «умирают диабетики, умирают жирные люди, умирают мужчины с метаболическим синдромом».