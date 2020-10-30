«Умирают диабетики и жирные»: ректор башкирского медуниверситета – о жертвах коронавируса

фото: vk.com // Валентин Павлов

Ректор Башкирского медицинского университета Валентин Павлов заявил, что от коронавируса умирают люди, ведущие нездоровый образ жизни. Об этом он сказал в ходе онлайн-трансляции «Медики против COVID-19», которая прошла 26 октября.

– Кто умирает? Умирают диабетики, умирают жирные люди, умирают мужчины с метаболическим синдромом [«это большой живот», уточняет Павлов]. Раньше, когда вы приезжали в Турцию, еще куда-то – вот это наши мужчины: ожиревшие, толстые, с кружкой или с рюмкой горячительного напитка – они видны. Они выделяются из толпы. Вот эти, к сожалению, 40-летние, 50-летние мужчины с большим животом – они умирают, – констатировал специалист.

Павлов добавил, что «нам всем необходимо резко стать здоровыми»: «нужно готовить свои легкие и свой метаболизм готовить к встрече с коронавирусной инфекцией». Профессор рекомендует начать гулять и бегать, преодолевая не менее 10 тысяч метров. Он также советует «переключить метаболизм»: «снова стать худым, сновать стать здоровым, физически активным».

– Ковид для нас – это санитар, который пройдет по планете. Мы снова включились в естественный отбор – мрут слабые физически. Если вы сильны умом – ну вы тогда дайте своему телу возможность выжить. Вы не будьте толстыми, вы не будьте алкоголиками, вы не будьте диабетиками. Вы дайте возможность своему телу ваш великий мозг дальше вести, – призвал

Ректор подытожил, что легко переболеют коронавирусом те, кто физически активен, контролирует метаболизм, сахар, и вместе с тем соблюдает социальную дистанцию и масочный режим.

Напомним, с начала пандемии от коронавируса в Башкирии скончался 51 человек.