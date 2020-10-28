Мэр Уфы находится в тяжелом состоянии

Ульфат Мустафин тяжело переносит коронавирус Фото: Рустем АХУНОВ

Мэр Уфы Ульфат Мустфин находится в тяжелом состоянии – у него диагностирован коронавирус.

Известно, что у Мустафина диагностирован коронавирус, который в итоге довел его до тяжелого состояния. Мэр Уфы вынужден получать лечение в больнице.

Напомним, о том, что Мустафин всерьез заболел, СМИ писали еще 20 октября. Тогда сообщалось, что градоначальника госпитализировали спецбортом в Москву. В тот же день мэрия заявила, что эта информация является недостоверной.

Редакция «КП-Уфа» желает Ульфату Мансуровича скорейшего выздоровления.