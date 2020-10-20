В мэрии Уфы опровергли госпитализацию Ульфата Мустафина

Фото: Рустем Ахунов

Сегодня, 20 октября, в СМИ появилась информация о том, что мэр Уфы Ульфат Мустафин находится в бессознательном состоянии. По информации местного портала ProUfu.ru в столицу Башкирии даже прибыл специальный авиарейс, который доставил сити-менеджера для госпитализации в Москву.

В пресс-службе администрации Уфы «КП-Уфа» сообщили, что информация о состоянии здоровья Ульфата Мустафина является недостоверной.

- Информация о состоянии здоровья, перемещениях и карьерных планах Ульфата Мансуровича, опубликованная в ряде СМИ является недостоверной. В настоящее время решается вопрос о подаче заявления в суд с требованием об опровержении данной информации, - заявил в беседе с «Комсомолкой» пресс-секретарь мэрии Марсель Байдавлетов.