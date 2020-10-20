СМИ: мэра Уфы Ульфата Мустафина отправили спецбортом в Москву

Фото: Рустем Ахунов

Сегодня, 20 октября, стало известно о том, что мэра Уфы Ульфата Мустафина якобы отправили спецбортом в Москву. Как пишет портал ProUfu.ru, в последнее время сити-менеджер башкирской столицы лечился от коронавируса и накануне его состояние ухудшилось. Издание со ссылкой на собственный источник сообщает, что Мустафин как будто находится в бессознательном состоянии и для его экстренной отправки в столицу был заказан специальный рейс МЧС.

В пресс-службе МЧС по Башкирии прибытие ведомственного спецборта в Уфу опровергли. Во всяком случае, приземление самолета, оборудованного под транспортировку пациентов, событие не рядовое и региональное управление точно должны поставить в известность. Однако башкирские спасатели не видели и не слышали ничего подобного.

Что касается самого факта заболевания коронавирусом или транспортировки якобы больного мэра в Москву, то эту информацию не смогли подтвердить в Минздраве Башкирии. Собственный источник «КП-Уфа» в министерстве косвенно подтвердил появление в аэропорту Уфы медицинского спецборта, но кого конкретно увезли в столицу, собеседник ответить затруднился.

Оперативный комментарий от уфимской мэрии получить не удалось. Пресс-секретарь градоначальника Марсель Байдавлетов не ответил на телефонный звонок.

Также стоит отметить, что Ульфат Мустафин три последние недели отсутствовал на традиционных оперативных совещаниях уфимской администрации. Порталу Ufatime.ru глава пресс-службы Марсель Байдавлетов рассказал, что глава администрации находится на больничном после контакта с больным COVID-19.