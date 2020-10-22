РКБ имени Куватова ожидает еще один суд из-за коронавирусных нарушений

фото: РКБ имени Куватова

23 ноября в Кировском районном суде Уфы пройдет еще один процесс в отношении РКБ имени Куватова – больница не представила в региональный Роспотребнадзор информацию о положительных тестах на коронавирус. Об этом сообщила 20 октября пресс-служба райсуда.

Роспотребнадзор выявил нарушения во время проверки, которая проходила в период с 1 сентября по 2 октября 2020 года. Медучреждение будут судить по административной статье «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» (ч. 2, ст 6.3).

Напомним, в августе за апрельскую вспышку COVID-19 в РКБ суд оштрафовал эпидемиолога. На 100 тысяч рублей была наказана и сама больница.