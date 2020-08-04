2020-08-04T16:31:18+03:00
Общество

Эпидемиолога РКБ имени Куватова, где произошла вспышка коронавируса, наказали штрафом

Такое решение принял Октябрьский районный суд
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Очаг коронавируса в РКБ был зафиксирован в апреле 2020 годаОчаг коронавируса в РКБ был зафиксирован в апреле 2020 года
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Октябрьский районный суд оштрафовал на 25 тысяч рублей врача-эпидемиолога РКБ имени Куватова, где в апреле 2020 года произошла вспышка коронавируса. Ее признали виновной в «Нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения». Об этом сообщает «Интерфакс».

Суд установил, что медучреждение не извещало Республиканский центр дезинфекции обо всех случаях внебольничной пневмонии, в том числе и с летальными исходами. Не все случаи заболевания были внесены и в журнал учета. В установленном порядке не были зарегистрированы 33 пневмонии у пациентов и три – у сотрудников РКБ. Кроме того, в начале мая не были зафиксированы случаи COVID-19 у больных и персонала.

Тестирование проводилось не всем пациентам с внебольничной пневмонией: «За март 2020 г. зарегистрирован 21 больной внебольничными пневмониями, вирусологическое обследование проведено у 3 человек, обследование сотрудников не проводилось», – цитата по решению суда.

В материалах дела также отмечается, что в стационаре не проводились в полном объеме санитарные мероприятия, направленные на поиск источника инфекции. Несвоевременная диагностика привела к возникновению очага коронавируса. Карантин был введен после регистрации пневмонии у пяти сотрудников и через четыре дня после подтверждения COVID-19 у пациентки.

Суд снизил наказание эпидемиологу РКБ ниже минимального размера штрафа – с 50 тысяч до 25 тысяч рублей. Самого врача на заседании не было – присутствовали защитники. Они требовали прекратить производство по делу из-за отсутствия состава правонарушения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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