РКБ имени Куватова в Уфе оштрафована за вспышку коронавируса

РКБ имени Куватова

Уфимская РКБ имени Куватова оштрафована за вспышку коронавируса, которая произошла в апреле 2020 года. Соответствующее решение 14 августа вынес Октябрьский районный суд. Учреждение признано виновным в нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Как следует из релиза суда, в период с 5 апреля по 27 мая Роспотребнадзор в ходе эпидемиологического расследования обнаружил в больнице нарушения, представляющие «непосредственную угрозу возникновения и распространения инфекций» как среди пациентов, так и среди сотрудников больницы. Суд наложил на медучреждение административный штраф в размере 100 тысяч рублей.