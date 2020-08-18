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РКБ имени Куватова в Уфе оштрафована за вспышку коронавируса

Медучреждение должно выплатить 100 тысяч рублей
Владислав КазанцевВладиславКазанцев
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РКБ имени Куватова

РКБ имени Куватова

Уфимская РКБ имени Куватова оштрафована за вспышку коронавируса, которая произошла в апреле 2020 года. Соответствующее решение 14 августа вынес Октябрьский районный суд. Учреждение признано виновным в нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Как следует из релиза суда, в период с 5 апреля по 27 мая Роспотребнадзор в ходе эпидемиологического расследования обнаружил в больнице нарушения, представляющие «непосредственную угрозу возникновения и распространения инфекций» как среди пациентов, так и среди сотрудников больницы. Суд наложил на медучреждение административный штраф в размере 100 тысяч рублей.

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