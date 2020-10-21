Минтранс Башкирии советует автомобилистам поменять резину «уже сейчас»

Минтранс рекомендует автовладельцам сменить резину на машине Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Минтранс Башкирии обратился к автомобилистам с рекомендацией поменять летнюю резину на зимнюю. Соответствующее сообщение появилось на сайте ведомства 20 октября. Там напомнили, что в республике наступило предзимье – ожидаются снег с временным покровом и ночные заморозки.

– Автомобилистам необходимо уже сейчас позаботиться о проверке своего транспорта на предмет технической исправности. А если ещё не сменили летнюю резину на зимнюю – лучше позаботьтесь об этом уже сегодня, – следует из обращения Минтранса.

В ведомства также добавили, что при первых обледенениях на дорогах водителям необходимо проявлять максимальную аккуратность, соблюдать дистанцию и двигаться с безопасной скоростью.

Напомним, сегодня, 21 октября, по всей Башкирии начал выпадать снег.