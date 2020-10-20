На текущей неделе в Башкирии образуется временный снежный покров

В Башкирии ожидается серьезное похолодание Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Башкирии уже на этой неделе установится временный снежный покров. Об этом сообщили синоптики Башгидромета. В ведомстве отметили, что «жители республики почувствуют приближение предзимья».

– Через территорию республики пройдут атмосферные фронты, несущие с собой холод Арктики. С 20 по 22 октября температура воздуха понизится ночью от +1,+6° до -1,-6°, при прояснениях до -10°, днем от +5,+10°, в южных районах от +11,+15° до -1,+4°, – передали в Башгидромете.

К 22 октября дожди различной интенсивности перейдут в небольшой мокрый снег. В этот же день по востоку Башкирии установится временный снежный покров. Кроме того, на отдельных участках автодорог появится гололед. Синоптики рекомендуют автомобилистам позаботиться о переходе на зимнюю резину.