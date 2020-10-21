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Общество

По всей Башкирии выпадает первый снег

Фотографиями делятся пользователи соцсетей
Владислав КАЗАНЦЕВ
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город Октябрьский // фото: Администрация город

город Октябрьский // фото: Администрация город

Сегодня, 21 октября, во многих районах Башкирии выпадает первый снег. Местные жители делятся фотографиями в соцсетях. Так, уже припорошило в городах Октябрьском, Белорецке, под Стерлитамаком, а также в селе Бурзян (Бурзянский район) и Кандры (Туймазинский район).

Кандры // фото: Кандринский вестник

Кандры // фото: Кандринский вестник

Пригород Стерлитамака // фото: Ильдар Яхин

Пригород Стерлитамака // фото: Ильдар Яхин

По прогнозам синоптиков, сегодня первые хлопья снега должны лечь и на улицы башкирской столицы Уфы. При этом дневная температура воздуха по республике будет колебаться между отметками в +2 и +7 градусов.

Белорецк // фото: Светлана Галицкова

Белорецк // фото: Светлана Галицкова

Напомним, ранее первый снег на территории Башкирии был замечен в горах – на хребте Ялангас и Иремеле.