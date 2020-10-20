«Один из главных»: глава Башкирии рассказал о приоритете своей работы

Глава Башкирии Радий Хабиров на своей странице в социальных сетях опубликовал пост, в котором рассказал о приоритетах работы правительства в это непростое время. Руководитель региона сообщил, что сейчас важнее всего – борьба с новой коронавирусной инфекцией.

«Сегодня один из главных акцентов для нашей команды - борьба с вирусом, по сути, борьба за жизни и здоровье нации. И, конечно, исключительно важна поддержка Минздрава России. Работаем», – написал Хабиров.

Напомним, что сегодня, 20 сентября, глава республики снова изменил указ о режиме повышенной готовности из-за коронавирусной инфекции. В указе прописаны новые правила и запреты для граждан в период угрозы распространения COVID-19.