В Башкирии введены новые ограничения по коронавирусу Фото: Рустем АХУНОВ

Глава Башкирии Радий Хабиров изменил указ о режиме повышенной готовности из-за коронавирусной инфекции. Обновленная версия документа опубликована на портале правовой информации.

В отредактированной версии указа прописан ряд правил. Так, например, теперь необходимо отменить (или перенести) все деловые, культурные, развлекательные и спортивные мероприятия с количеством участником более 50 человек. На предприятиях и в организациях необходимо ограничить любые корпоративные и массовые собрания.

Режим самоизоляции теперь актуален не только для пенсионеров, но и для беременных женщин и хронически больных. Они могут выходить из дома только в магазин за продуктами, в аптеки, салоны связи, сады и кладбища. Самоизоляцию до получения результатов исследования на COVID-19 должны соблюдать все, кто прибыл в Башкирию из иностранных государств.

Школьнице каникулы теперь официально продлены на срок с 19 октября по 4 ноября 2020 года.

Кинотеатры и театры, дома культуры могут работать только при условии заполнении зрительских мест не более 30%.

Общественному транспорту поручено оптимизировать график движения «таким образом, чтобы обеспечить возможности соблюдения пассажирами социальной дистанции». Общепиты должны закрываться до 23:00 и воздерживаться от проведений корпоративов, свадеб, юбилеев и поминок.

Кроме того, в указе прописано, что новый ковид-госпиталь в Стерлитамаке будет открыт к 15 декабря 2020 года.