Стали известны шокирующие подробности истории собаки в Уфе, которую насиловал прежний хозяин

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В Уфе продолжает обрастать подробностями история собаки по кличке Тайга. Несколько дней назад стало известно, что ее бывший хозяин по имени Александр долгое время издевался над животным. Сейчас мужчина находится на принудительном лечении в психиатрической клинике, а Тайгу забрали к себе волонтеры. Они-то и рассказали жуткие подробности жизни животного с неадекватным владельцем.

- Это собака Саши по кличке Тайга. К сожалению, он совершал насильственные действия сексуального характера по отношению к собаке на протяжении 4 лет. В связи с этим у Тайги развилась опухоль, которая уже затвердела, - написали уфимские волонтеры у себя в Инстаграм. Напомним, группа волонтеров ведет страничку от имени «бабы Тони».

Как отмечают волонтеры, сейчас собаку отвезли на передержку. Ей срочно требуется лечение и новый дом. Волонтеры просят оказать им финансовую помощь, чтобы спасти Тайгу. Тем, кто хочет поддержать это начинание, предлагают скинуть любую сумму на карту Сбербанка 4817-7601-1761-0430. Имя получателя Лилия Я.

Напомним, жуткие подробности содержания собаки открылись совсем недавно. Волонтеры забрали Тайгу, когда ее прежнего владельца забрали на принудительное лечение.

Душераздирающая история Тайги может завершиться благополучно, если ей помогут добрые люди. Как это уже было с бойцовским псом по кличке Бархан – его забрали в новую семью в Санкт-Петербурге.

Уважаемые читатели! Если вы обнаружили бездомную собаку или забрали ее у нерадивого хозяина, вы всегда можете обратиться в приют для бездомных собак «Доброта». Связаться с уфимскими зоозащитниками можно по телефону: +7 (917) 444-84-94.