2019-11-23T21:18:25+03:00
Общество

Бойцовская собака из Уфы, которую бросили на мороз после развода, встретит Новый год не в Башкирии

Стала известна дальнейшая судьба знаменитого питбуля
Рустем АХУНОВ
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Бойцовская собака, поставившая на уши всю Уфу своей самостоятельной поездкой на автобусе, найдет новых хозяев в Санкт-Петербурге.

Напомним, что пса по кличке Бархан заметили в уфимской маршрутке №252. Несчастный питбуль пытался найти хозяев среди пассажиров автобуса, а затем вышел на остановке «Трансагентство» в центре Уфы. Позже уфимский зооволонтер Елена Жданова объяснила, что первые хозяева отдали собаку неким ребятам после того, как развелись. Те, по всей видимости, наигрались с питубулем и решили попросту выкинуть его на мороз словно надоевшую куклу.

К счастью, пса отловили и отправили на передержку в уфимскую клинику «Акита». Там Бархана обработали и кастрировали. Некоторое время питбуль провел в уфимском приюте «Доброта».

Накануне стало известно, что собаке дали новое имя – Ярослав. Уже 9 декабря молодой питбуль прибудет в специализированный приют «АмстаффКоманда Питер». Уже в северной столице псу найдут новых достойных хозяев – кандидатам должно быть больше 25 лет и у них должно быть собственное жилье.

ИСТОЧНИК KP.RU

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